Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı

Yerapetritis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yayın kuruluşunun düzenlediği panelde konuştu. Dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.



Yerapetritis, dünya genelini etkileyen sorunlara dikkati çekerek ülkelerin de dış politikalarının bu doğrultuda değiştiğini söyledi. Türkiye ile diyaloğun Yunanistan'a vatansever bir hizmet olduğunu vurgulayarak "Her konuda mutabık kalmayacağız, bunu biliyoruz. Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur." ifadelerini kullandı.



Ege'de bir kaza olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yunan bakan, "Kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.