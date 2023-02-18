Yunan bakandan Türkiye'ye sıcak mesaj

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ve ardından Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını ortaya koyduğunu kaydetti.



Ta Nea gazetesine konuşan Dendias, Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, depremin ardından Türkiye'yi ziyaretinin, Yunanistan'ın Türk halkıyla sonsuz dayanışmasını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.



Dendias, Yunanistan'ın hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Türkiye'ye destek olmayı arzuladığını belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Türkiye'de son derece sıcak karşıladığını ifade eden Dendias, Türkiye vatandaşlarının da Yunan arama kurtarma ekiplerine son derece sıcak mesajlar gönderdiğine işaret etti.

