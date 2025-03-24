Yunan basını ABD-Türkiye arasındaki F-35 gündemini yazdı: “İsrail ve Yunanistan dikkate alınacak”

Yunanistan gazetesi Ksthimerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Washington'da son 24 saat içinde perde arkasında bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Gazete, “Nihai hedefi F-35 programına yeniden katılmak olan Ankara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için bir yol aranıyor gibi görünüyor” diye yazdı.



Habere göre Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden birkaç saat sonra Washington'da, Trump’ın karar vermesi halinde Türkiye'ye Rus S-400 sistemlerine sahip olduğu için uygulanan yaptırımların kaldırılmasını yasal ve siyasi olarak mümkün kılacak yolların arandığı yönünde bilgiler dolaşmaya başladı.



Aynı kaynaklara göre bu bağlamda, diğer hususların yanı sıra, sistemlerin bir kısmının imha edilerek çalışamaz hale getirilmesi olasılığının da değerlendirildiği bildirildi.



Haberde şöyle denildi: “ABD hükümetindeki herkes, F-35'ler için de gelişmeleri açacak yaptırımların kaldırılması olasılığına katılmıyor; nihai kararda İsrail'in ciddi tepkileri ve Yunanistan'ın havadaki niteliksel üstünlüğünü kaybetme endişeleri de dikkate alınacak.”



“Eğer Trump yaptırımlar konusunu çözmek için siyasi irade göstermeye karar verirse, o zaman işler kolaylaşacaktır” diyen Kathimerini, şu ifadelere yer verdi: “Çünkü CAATSA yasası, ABD başkanının ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili belirli ve sayılmış analitik nedenlere dayanarak yaptırımlardan feragat edebileceğini, bunları feshedebileceğini ya da ek yaptırımlar uygulayabileceğini öngörüyor. Başkan'ın bu adımı atabilmesi için tek şart, ilgili kongre komitelerine kararının gerekçelerini açıklayan bilgilendirici bir rapor sunmasıdır. Bu raporun sadece bilgi amaçlı olduğu ve Kongre'ye herhangi bir itiraz, çekince ya da karşıt görüş bildirme fırsatı vermediği unutulmamalıdır.”



Amerikan Fox News kanalında önceki gün yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtilmişti.



Habere göre Trump,’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı düşündüğü de belirtmilmişti.



Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" denilmişti.



Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.







