Yunan basını: Atina hükümeti soykırımı görmezden geliyor

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Efimerida ton Syntakton, hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının, Filistin halkına yönelik saldırılara sessiz kaldığını ve "soykırımı" görmezden geldiğini belirtti.



Gazetenin haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, 7 Ekim 2023'teki saldırıların üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yaptığı açıklamada yalnızca "İsrail'e yönelik terör eylemlerini" kınadığına ancak Gazze'de yaşanan insani felakete ve on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine değinmediğine işaret edildi.



Haberde, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in açıklamalarında İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonlarına ya da Filistinlilere yönelik ağır insan hakları ihlallerine atıf yapmamasının "bilinçli bir tercih" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.



RAKAMLARLA SOYKIRIM

İsrail'in Filistin halkına karşı başlattığı soykırım savaşında iki yıl geride kaldı.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail ordusu saldırılarında en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500’ten fazlası ise kadın. Yaralı sayısı da resmi rakamlara göre 169 bin 679.



Kayıp sayısının 10 bin civarı olduğu belirtilirken, enkaz altında hala binlerce cansız beden var.



154 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ, 12 BİNDEN FAZLA KADIN DÜŞÜK YAPTI



İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenme nedeniyle 154'ü çocuk 460 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı zamanda 650 bin çocuk, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.



Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla hamile kadın ise yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı.