Yunan basını: Atina, İsrail’den hava savunma sistemi almayı değerlendiriyor

Yunanistan’ın Rusya yapımı S-300 hava savunma sistemini İsrail’den alacağı BARAK hava savunma sistemi ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.



Kathimerini gazetesine konuşan kaynaklar, Yunanistan’ın İsrail’den BARAK hava savunma sistemi almayı “etkin bir biçimde” değerlendirdiğini, söz konusu sistemin olasılıkla ülkenin “Aşil Kalkanı” olarak bilinen yeni çok katmanlı hava savunma mimarisinin kilit bir parçası olacağını söyledi.



YUNANİSTAN NEDEN İSRAİL YAPIMI SİSTEMİ TERCİH EDİYOR?



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda ülkesinin 25 milyar euroluk 12 yıllık savunma stratejisini açıklarken, daha kısa sürede tedariklerinin sağlanması ve daha düşük maliyetli olması dolayısıyla İsrail hava savunma sistemlerini ABD yapımı Patriot sistemine tercih ettiklerine işaret etmişti.



“Yunanistan, halihazırda Amerikan Patriot sistemlerine sahip ülkelerden biri. Eğer yeni Patriot sistemlerini satın almak istiyorsak, böyle bir sisteme sahip olmak dört ila beş yıl sürecektir” diyen Yunanistan Başbakanı, bunun sebebini üretim kapasitesinin olmaması olarak açıklamıştı. Miçotakis, “İsrail stratejik bir ittifakımızın olduğu bir ülke ve potansiyel olarak bu tür kapasiteleri daha hızlı bir şekilde sağlayabilir” diye konuşmuştu.



"ŞİRKETİN ATİNA’NIN ŞARTINI KARŞILAMASI DAHA KOLAY OLACAK"



İsrail yapımı BARAK hava savunma sistemi, Israel Aerospace Industries tarafından üretiliyor. Şirket, 2023 yılında Yunan savunma şirketi Intracom Defense’i satın almasından bu yana Yunanistan’da mevcudiyetini sürdürüyor. Kathimerini’nin yorumuna göre, bunun bir sonucu olarak şirketin Atina’nın halihazırda devam eden müzakerelerde koyduğu kilit bir şartı da karşılamasının daha kolay olacağı düşünülüyor. Atina’nın şartı, Yunan yerli savunma sanayisinin programa “anlamlı bir katılım sağlaması” olarak ifade ediliyor.



NETANYAHU VE MİÇOTAKİS, 30 MART’TA BİR ARAYA GELMİŞTİ



Söz konusu savunma hamlesi iddiası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Batı Kudüs'te bir araya gelmesinin ardından Yunanistan basınına yansıdı.



İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, iki lider 30 Mart’ta önce baş başa görüşmüş, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirilmişti. Başta savunma olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin de Doğu Akdeniz, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz’e odaklanarak değerlendirildiği belirtilmişti.



İSRAİL’İN 150 KİLOMETRE MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), Nisan 2021’de 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurmuştu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, IAI, Barak ER adı verilen füze hava savunma sisteminin seri üretimine geçildiğini açıklamıştı. Füzelerin, balistik füze tehditlerine karşı, savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterlerle başa çıkabildiği ve savaş gemilerine de yerleştirilme imkanının olduğu kaydedilmişti. Söz konusu Barak ER füzelerinin uzun süredir İsrail hava kuvvetlerinin kullandığı 35 ile 70 kilometre menzilli hava savunma sistemine katkı sağlayacağı ifade edilmişti.

