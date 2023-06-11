Yunan basını: Biden Türkiye'ye F-16 satışı için çözüm arıyor

Habere göre bu durum Beyaz Saray'ı çözüm bulmakta zora sokuyor. Zira Biden yönetimi ne Kongre'ye Ankara'nın poltika değişimiyle ilgili, ne de Ankara'ya İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi halinde F-16 satışının gerçekleşeceğine dair garanti veremiyor.



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu İsveç'in NATO üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin çıkarına olduğunu söylemişti.