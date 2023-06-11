Yunan basını: Biden Türkiye'ye F-16 satışı için çözüm arıyor

Yunan Ekathimerini gazetesinin internet sitesindeki habere göre Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bizzat uluslararası silah satışlarıyla ilgili kongre üyelerini arayarak fikirlerini almaya ve niyetlerini anlamaya çalışıyor.
Ancak Kongre üyeleri genellikle Sullivan'a Türkiye'ye F-16 satışı için tek engelin İsveç'in NATO üyeliği olmadığı, Ankara'nın kapsamlı bir politika değişikliğine gitmesi gerektiği cevabı veriliyor.
Habere göre bu durum Beyaz Saray'ı çözüm bulmakta zora sokuyor. Zira Biden yönetimi ne Kongre'ye Ankara'nın poltika değişimiyle ilgili, ne de Ankara'ya İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi halinde F-16 satışının gerçekleşeceğine dair garanti veremiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu İsveç'in NATO üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin çıkarına olduğunu söylemişti.
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