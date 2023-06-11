Yunan basını: Biden Türkiye'ye F-16 satışı için çözüm arıyor

Yunan basını ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için çözüm arayışında olduğunu yazdı. Habere göre Beyaz Saray Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onayı halinde, Kongre'nin niyetini anlamaya ve F-16 konusundaki tutumun nasıl şekilleneceğini görmeye çalışıyor.

Yunan basını: Biden Türkiye'ye F-16 satışı için çözüm arıyor

Yunan Ekathimerini gazetesinin internet sitesindeki habere göre Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bizzat uluslararası silah satışlarıyla ilgili kongre üyelerini arayarak fikirlerini almaya ve niyetlerini anlamaya çalışıyor.

Ancak Kongre üyeleri genellikle Sullivan'a Türkiye'ye F-16 satışı için tek engelin 'in üyeliği olmadığı, Ankara'nın kapsamlı bir politika değişikliğine gitmesi gerektiği cevabı veriliyor.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama

'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama

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Habere göre bu durum Beyaz Saray'ı çözüm bulmakta zora sokuyor. Zira Biden yönetimi ne Kongre'ye Ankara'nın poltika değişimiyle ilgili, ne de Ankara'ya İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi halinde F-16 satışının gerçekleşeceğine dair garanti veremiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu İsveç'in NATO üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin çıkarına olduğunu söylemişti.

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