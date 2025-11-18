Yunan basını "Türkiye savunmada gaza basıyor" yazdı

Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat artışıyla Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığını yazdı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden “in.gr”de yer alan haberde, "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlığı kullanıldı. Haberde, Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayisi alanındaki ihracat artışı değerlendirildi.

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın COBRA II 4X4 tipi bin 59 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere Romanya ile yaptığı 857 milyon euro'luk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.

Haberde, “Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor” denildi.

Türkiye'nin silah sistemlerindeki ihracatının 7 milyar 100 milyon doları geçtiği ve hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret edilen haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Yunanistan'ın da bu ortamda, savunma sanayisindeki açığı kapatmak adına yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve silahlanmada yüzde 25 iç üretimi sağlamak gibi planları olduğu kaydedildi.