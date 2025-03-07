Yunan basını yazdı: Avrupa güvenlik istiyorsa Türkiye'yi kabul etmeli

Yunan Kathimerini gazetesi, Ottawa Üniversitesinden Hukuk Profesörü Yorgos Monastiriakos'un makalesini yayınladı.



"Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı makalede Avrupa'nın yeni güvenlik şartlarına ve Türkiye'nin bu konuda artan rolüne değinildi.

"AVRUPA'DA GÜÇ DENGESİ DEĞİŞECEK"



Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya ve Yunanistan karşısında ittifak oluşturduğu hatırlatılan makalede, şimdi de Avrupa'daki güç dengesinde benzer bir değişimin beklendiği ifade edildi.



Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için dikkatli olması gerektiği belirtilen makalede, Amerika'nın kimlik krizinde bulunduğu mevcut ortamda Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Ukrayna ve Türkiye ile daha yakın bağlar kurmak durumunda olduğu kaydedildi.

SAVUNMA SANAYİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ



Makalede Ankara'nın Rusya ile başa çıkmada büyük deneyiminin olduğuna işaret edilerek, "Hiçbir dünya lideri, Suriye'den Azerbaycan'a ve hatta Libya'ya kadar Rus savaş suçlusu Vladimir Putin'e karşı Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar daha iyi oynayamadı. Türkiye'nin güçlü adamı, sayabildiğim kadarıyla Rus diktatör karşısında yenilgisizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Türkiye'nin Avrupa'nın savunma sanayisinin temelini güçlendirmek için de önemli olduğu vurgulanan makalede, savunma sanayisinde düşük üretim maliyeti ve büyük iş gücüne sahip olduğu kaydedildi.

"ABD'NİN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR"



ABD'nin Avrupa'daki boşluğunu Türkiye'nin doldurabileceği belirtilen makalede, "Atina, bunun yaşanmasını engelleyemez ancak Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının şeklini ve derinliğini etkilemeye çalışabilir ve bunu yapmalıdır da." ifadesine yer verildi.



Makalede Yunanistan'a yeni jeopolitik koşulları göz önünde bulundurarak Rusya ile ilişkilerini tekrar şekillendirmesi, ABD ile Avrupa dışında bağımsız ilişki kurmak için çabalaması ve Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasını desteklemesi tavsiye edildi.