Yunan basınında hayal kırıklığı

Maas dün Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bir yandan Almanya ve AB'nin Yunanistan'a olan desteğini dile getirirken, bir yandan da taraflara diyalog çağrısında bulundu. Ve Almanya'nın tansiyonun düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki durum için “ateşle oynamak” benzetmesi yaparken, küçük bir kıvılcımın büyük bir felakete yol açabileceği yönünde uyarıda bulundu.

''TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA 'BİLEK GÜREŞİ''

Ancak çoğu kez Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği “bilek güreşine” benzeten Yunan basınında bugün yer alan yorumların bir kısmında bu açıklamaların yetersiz olduğuna ilişkin görüşler yer aldı.

Maas'ın Atina'nın Türkiye için kullandığı dili benimsememesi, “ihlal, kınama” gibi kavramları kullanmaması bazı kesimlerde hayal kırıklığına yol açtı. Bazı muhalif kesimler ise üçüncü ülkelerin arabuluculuğuna mesafeli dururken, Türkiye ile direkt görüşmenin daha faydalı olabileceğine işaret etti.



Öte yandan Oruç Reis'in sismik araştırmalarını 27 Ağustos'a kadar uzatma kararının ardından Yunanistan Doğu Akdeniz'de üçüncü ülkelerde tatbikat hareketliliği başlattı. Dün Yunan Genel Kurmay Başkanlığı ABD ile bölgede pazartesi günü ortak bir deniz ve hava tatbikatı yapıldığına ilişkin açıklama yaptı. Bugün ise Yunan basını Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Fransa'nın katılımıyla üç günlük bir deniz ve hava tatbikatı yapılacağını duyurdu.

Bir başka beklenti ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar ile bölgede tatbikat yapılması.

YAPTIRIM TALEBİ YİNELENDİ



Yunan Dışişleri Bakanı Dendias dün Alman mevkidaşı ile yaptıkları ortak basın toplantısında cuma günü Berlin'de düzenlenecek olan AB Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına işaret ederek Yunanistan'ın yaptırım talebini hatırlattı. Atina'nın, gerektiğinde Türkiye'ye karşı uygulanmak üzere bir yaptırım listesi oluşturulmasına ilişkin talebine yönelik beklentiyi bir kez daha dile getirdi.



YAPTIRIM YERİNE ''SEÇENEK'' İBARESİ



Ancak bugün Yunan basınında yapılan yorumlar bu listenin hazırlanmasının 24-25 Eylül'de yapılacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde mümkün olmadığı yönünde. Bugün Yunan basınında yer alan bir haberde, ismi verilmeyen bir AB üst düzey yetkilisinin Türkiye'ye karşı yaptırım listesi açıklamak için acele edilmeyeceğini ifade ettiği belirtildi. Haberde, söz konusu yetkilinin “yaptırım” kelimesi yerine “seçenekler” kelimesini kullanmayı tercih ettiğine de dikkat çekildi.

VİDEO: KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİNİN EKONOMİYE FAYDASI (ARŞİV)