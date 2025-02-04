Yunan bilim insanları büyük bir deprem bekliyor: Yaşanan sarsıntılar öncü, Amargos hareketli

Yunanistan'ın turistik adası Santorini çevresinde bir hafta içerisinde 750 sarsıntı meydana geldi. Son bir gün içinde ada çevresinde 5.2 büyüklüğüne kadar depremler yaşandı. Depremlerin büyüklüğü gittikçe artıyor ve bugün yaşanan depremler 5.2 büyüklüğüne kadar ulaştı. Yunanistan, bu depremlerin daha büyük depremin işareti olup olmadığını tartışıyor ve yapılan yorumlar Ege Denizi'nde ciddi bir depremin beklendiğini gösteriyor. Saygın Yunan Deprem Bilimci Gerasimos Papadopoulos, "Kritik bir kavşakta" olduklarını açıkladı. Papadopoulos, depremlerin büyüklüğünün gittikçe arttığına da dikkat çekti.

Santorini çevresinde bir haftada 750'nin üzerinde deprem meydana geldi.

Papadopoulos, Yunan Mega TV'ye yaptığı açıklamada, "Kritik bir kavşağa ulaşıldığı" uyarısında bulunarak, "Deprem öncesi bir süreçten geçildiğini" vurguladı. "DEPREM ÖNCESİ SÜREÇTEYİZ" Yunan Yer Bilimci, cumartesi öğleden sonra başlayan depremlerin bugüne kadar şiddetleriNİ kademeli olarak artırarak, Richter ölçeğine göre 3,6'dan başlayarak 5'e ulaştığıne dikkat çekti, "Deprem öncesi bir süreçte olduğumuz artık tamamen doğrulandı. Depremlerin büyüklük ve sayısında artış eğilimi görüyoruz, sismik dizilim ise aynı özelliklerle devam ediyor." dedi. "Salı günü (bugün) öğle saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreminin ana deprem olması mümkün, ancak artçı sarsıntılara özgü bir sismik dizi ortaya çıkarsa bunu yakında öğrneneceğiz." açıklamasını yapan Yunan bilim insanı, şöyle konuştu: "Sıralamanın gidişatına bakılırsa ve depremlerin tüm özelliklerini taşırsa, büyüklüklerin daha da artacağını düşünüyorum. Richter ölçeğine göre 6'ya kadar çıkıp çıkmayacağını henüz cevaplamaya hazır değilim. Göreceğiz, gün meselesi."

Yunan bilim insanları Kolumbo Yanardağı'nın harekete geçebileceğinden endişe ediyor.

Doğal Afetler Profesörü Kostas Sinolakis, SKAI'ye yaptığı açıklamada, depremlerin ne zaman duracağına dair tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu, bunun Yunanistan'da "çok nadir" görülen bir olay olduğunu söyledi. Sinolas, "Yaz aylarından bu yana bazı belirtiler gösteren yanardağda bir hareketlenme olacak mı? Yanardağ konusunda ise Santorini'de ortalama her 50 yılda bir küçük çaplı patlamalar yaşandığını düşünüyoruz . 20. yüzyılda küçük patlamalar yaşandı. Yanardağı yakından takip etmemiz gerekiyor. Hiçbir senaryoyu göz ardı edemeyiz. Ancak Minos dönemindekine benzer bir patlamanın gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Bunlar yaklaşık 17 bin yılda bir oluyor, önümüzde uzun bir zaman var." dedi. Jeofizik Profesörü Akis Tselentis, paylaşımında, "Ne yazık ki sismik aktivite azalmıyor, aksine yoğunlaşıyor" dedi. Tselentis, Amorgos fayının harekete geçtiğini savundu: "Şubat ayının sadece birkaç gününde, Richter ölçeğine göre 4'ten büyük 40'tan fazla deprem meydana geldi. Deprem alanı kuzeydoğuya doğru genişliyor ve 1956'daki yıkıcı depremi yaşatan büyük Amorgos fayının harekete geçtiği açıkça görülüyor.Tüm aktivite açıkça deprem öncesi bir sekansın özelliklerini taşıyor ve ne yazık ki ana deprem meydana gelmediği sürece beklenen büyüklüğü artacaktır." Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Athanasios Ganas ise son depremlere değinerek, daha büyük bir depremin yaşanmayacağını, sismik dizinin ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi. Ganas, daha büyük bir deprem yaşanma riskini reddetmedi ve şöyle konuştu: "Depremin hangi fay üzerinde gerçekleşeceğini bilemeyiz." Aynı zamanda Anydros yakınlarında 15 km uzunluğunda bir aday fay daha bulunmaktadır. ve eğer kırılırsa 6 Richter büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Bu senaryoyu istemiyoruz, çünkü deprem olursa Santorini Kalderası'nda tsunami ve heyelanlar oluşabilir, ayrıca Kolumbo Yanardağı'nın da harekete geçmesi söz konusu olabilir" dedi.

Santorini'de deprem korkusu yaşayan ziyaretçiler ve yerleşik halkın yarısı adadan ayrıldı.

TÜRKİYE BÖLGEYİ DİKKATLİ İZLİYOR Son depremler de Amorgos'un yaklaşık 20 kilometre güney-güneybatısındaki deniz alanında yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi de, bu bölgenin dikkatli izlenmesi gerektiği belirterek, "Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir." uyarısını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi, Santorini-Amorgos fay hattının büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğu belirtti, bölgenin heyelan ile tsunami yaratma potansiyeli barındırdığı uyarısında da bulunuldu Raporda, Santorini Adası'nda yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde yer alan Kolumbo Volkanı'nın "aktif bir denizaltı volkanı" olduğu belirtilirken "Volkandaki gaz çıkışları ve deniz tabanı deformasyonları, büyük bir jeotermal sistemin varlığını göstermektedir. 1956 yılında 7,7 büyüklüğündeki Amorgos Depremi, bölgedeki en büyük depremlerden biri olup tsunami oluşturmuştur." bilgisi yer aldı.