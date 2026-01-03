Yunan çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Yunanistan'da Gümülcine Çiftçi Derneği Başkanı Nikos Botroços, gazetecilere, Rodop çiftçileri olarak hükümetle diyalog masasına oturmaya hazır olduklarını, ülke genelinden çiftçi temsilcilerinin katılımıyla yarın yapılacak toplantıda alınacak ortak karara uyacaklarını söyledi.

Botroços, taleplerin net olduğunu vurgulayarak, olası görüşmelerin somut sonuçlar doğurması gerektiğini ifade etti.

Artan üretim maliyetleri ve ekonomik sıkıntıların tarımsal faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiğinin altını çizen Botroços, hükümetten kalıcı ve etkili çözümler beklendiğini dile getirdi.

Eylemlerin devam edip etmeyeceği, yarın yapılacak ülke genelindeki toplantının ardından netleşecek.

Yunanistan genelinde yaklaşık bir aydır devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.