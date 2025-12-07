Yunan çiftçilerin eylemleri, Türk sınır kapılarını TIR geçişine kapattı

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev, sınır kapılarında ulaşımı ve ticareti durma noktasına getirdi.

Çiftçi blokajları sebebiyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren tamamen duran İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarındaki TIR geçişlerinin 21 Aralık'a kadar yapılamayacağı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu sabah yayınlanan haftalık yazısında, çiftçilerin koşulların iyileştirilmesi için çaba göstermelerinin haklı olduğunu, ancak anlamlı çözümlerin diyalog yoluyla gelebileceğini ifade etti.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre Miçotakis, son protestoların arkasındaki baskıyı kabul etti. Miçotakis, yol kapatma eylemlerini "aşırı protesto biçimleri" olarak nitelendirdi. Başbakan, çiftçilerin kendilerine borçlu oldukları tüm fonları alacaklarını belirtti.

NEYİ PROTESTO EDİYORLAR?

Çiftçiler, gecikmiş Avrupa Birliği sübvansiyonlarının ve tazminat ödemelerinin yapılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve son dönemde koyun ve keçi sürülerini yok eden çiçek hastalığı salgınından etkilenen hayvan yetiştiricilerine daha fazla destek verilmesini talep ediyor.

Çiftçiler, tarımsal yardım dağıtımında yaşanan yolsuzluk skandalına ilişkin devam eden soruşturma nedeniyle şu anda dondurulmuş olan sübvansiyon ve diğer desteklerde yaklaşık 600 milyon euro'luk bir açıkla karşı karşıya olduklarını söylüyor.

BULGARİSTAN VE KUZEY MAKEDONYA'YI DA ETKİLEDİ

Eylemler yalnızca Türkiye sınırını etkilemiyor. Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısını da kapattı. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonyaya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği, bu kapılarda tır trafiğinin tamamen duracağı belirtildi. Bu gelişme uluslararası taşımacılıkta ciddi aksamaların yaşanabileceği sinyalini verdi.

Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Yunan makamlarıyla gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü, özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için Yunan tarafıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı