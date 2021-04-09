Yunan gazeteci Yorgos Karaivaz  kurşunlanarak öldürüldü

Yunan gazeteci Yorgos Karaivaz evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. (Derya Özcan-NTV Atina)

09.04.2021 - 18:09

Yunan gazeteci Yorgos Karaivaz  kurşunlanarak öldürüldü

Star TV'de çalışan polis adliye muhabiri Karaivaz canlı yayın sonrası Atina-Alimos'taki evine döndüğü sırada, aracını partk ettikten sonra motosikletli iki kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde 17 boş kovan bulundu. Vücuduna altı kurşun isabet eden gazeteci hayatını kaybetti.

Karaivaz, 1990'lardan beri polis adliye muhabiri olarak çeşitli kanallarda çalıştı. Kendine ait web sitesinde de ayrıca özel haberlere de imza attı. 

Evli ve bir çocuk babasıydı tecrübeli gazeteci Yunan basın dünyasını yasa boğdu.

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