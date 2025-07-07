Yunan gemisine saldırı: Mürettebat son anda kurtuldu

Yunanistan tarafından işletilen bir yük gemisi, dün Kızıldeniz'de silah, drone ve füze saldırısına uğradı.

Deniz güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Magic Seas adlı gemideki 19 kişilik mürettebat, yoldan geçen başka bir gemi tarafından kurtarıldı. Mürettabatın Cibuti'ye ulaşacağı kaydedildi.

Geminin işletmecisi Stem Shipping'in temsilcisi Michael Bodouroglou, Liberya bandıralı Magic Seas'in akıbetinin belirsiz olduğunu ve geminin batma riski taşıdığını belirtti.

Reuters'a konuşan Bodouroglou, geminin Çin'den Türkiye'ye demir ve gübre taşıdığını ve Stem Shipping'in saldırı konusunda hiçbir uyarı almadığını söyledi.



Yemenli Husiler yaptıkları açıklamada, saldırıyı üstlenerek geminin batabileceğini duyurdu.

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Dört saatten fazla süren saldırıda Magic Seas, kayıklardan açılan ateş ve roket güdümlü el bombalarının yanı sıra deniz dronları ve füzelerle saldırıya uğradı.



Bodouroglou, "Bizi yıldırım gibi vurdu. Neyse ki herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz güvenlik firması Ambrey tarafından yapılan açıklamada, gemideki silahlı güvenliğin de ateşe karşılık verdiği bildirildi.

Ambrey, İHA'ların ikisinin geminin iskele kısmına çarparak kargosuna zarar verdiğini belirtti. Saldırının yangına yol açtığını da ifade etti.



Makine dairesi ve en az iki ambar sular altında kalırken elektrikde kesildi.

Dün Yemen'in güneybatı kıyısı açıklarında meydana gelen saldırı, nisan ortasından bu yana hayati önem taşıyan nakliye koridorunda yaşanan bu türden ilk olay oldu.

