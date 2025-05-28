Yunan istihbaratçılara ateş açıldı, arkasından "Daltonlar" çıktı

Yunanistan'ın Selanik kentinde gizli bir gözetleme operasyonu sırasında Yunan istihbaratı üyelerine ateş açıldı.

Yunan basınında yer alan ilk haberlerde ateş açan kişilerin Türk olduğu belirtildi. Daha sonra bu kişilerin Daltonlar çetesinin üyeleri olduğu bildirildi.

Yunan istihbaratı tarafından izlenen kişilerden en az üçünün Türkiye'den Yunanistan'a yapılan uyuşturucu kaçaklıklarına ve Yunanistan'da gerçekleştirilen "ölüm sözleşmelerine" karıştıkları iddia ediliyor.

Yunan basınına göre bu kişilerin cinayet, gasp, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karıştıkları da iddialar arasında.

Haberlere göre üç saldırgan, Eylül 2023'te Lutsa'daki silahlı çatışmada altı üyesi öldürülen çetenin operasyonel üyeleri olarak tanımlanıyor.

Yunan istihbaratının bu sabahtan itibaren Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladığı kaydedildi.

SALDIRI BÖYLE GERÇEKLEŞMİŞ

Saldırganların gümüş renkli yabancı plakalı bir cipin içinde oldukları belirtildi. Thermi'ye vardıklarında, izlendiklerini fark ettikleri ve emin olmak için bir benzin istasyonunda durdukları kaydedildi.

İstihbarat görevlerinin aracının da yakınlarda durduğu ve cipin sürücüsünün, araçtan inerek belinden bir tabanca çıkararak en az üç el ateş ettiği aktarıldı.

Daha sonra tekrar cipe binerek hızını arttırdı ve bilinmeyen bir yöne doğru kaçmaya başladı.

Olay yerinde 9 mm çapında bir tabancaya ait üç adet kovan bulunduğu belirtildi.