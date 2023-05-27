Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor

Yunan basını, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ni yakından takip ediyor.



Kathimerini gazetesi Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğine dair dikkat çekici bir makale yayımladı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Yunanistan, Erdoğan’ın pazar günü yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakıyor.



Atina, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için artık somut adımlar atmayı arzuluyor.



ATİNA SEÇİM SONUCUNU BEKLİYOR



Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis’in de 25 Haziran'da ikinci turu yapılacak seçimden galip çıkması halinde, kısa sürede Erdoğan ile buluşmayı istediği belirtiliyor.



Gazete, iki liderin buluşmasının büyük olasılıkla NATO zirvesinde gerçekleşebileceği iddiasına yer verdi.



Makalede, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinin bu buluşmaya ev sahipliği yapabileceği vurgulandı.



ERDOĞAN'LA KİŞİSEL TEMAS EKSİKLİĞİ



Atina’nın öncelikli hedefi Ankara ile doğrudan karşılıklı iletişim kanallarını aktif şekilde devreye sokmak.



Miçotakis'in, deprem sonrası yaşanan normalleşme sürecinin, yakınlaşmaya evrilmesini arzu ettiği iddia ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel temas eksikliğinin, Yunan tarafı için sorun teşkil ettiği yorumu da yapılıyor.



İki lider arasında karşılıklı iletişim kanalı açılırsa, istikşafi temaslar, siyasi diyalog, pozitif gündem gibi konularda yol alınabileceği değerlendiriliyor.