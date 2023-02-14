Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye destek mesajı

Yunanistan'da lise öğrencileri Türkiye'deki depremzedelere destek için yardım topladı. Öğrenciler yardım kolilerinin üzerine “seni önemsiyoruz”, “geçmiş olsun komşular”, “Biz düşman değiliz, dostuz” ve “merak etme her şey güzel olacak” mesajlarının yazılı olduğu notlar ekledi.

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye destek mesajı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias deprem bölgesinde: İlişkilerimizin yumuşaması için bir depreme daha ihtiyaç yok

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias deprem bölgesinde: İlişkilerimizin yumuşaması için bir depreme daha ihtiyaç yok

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Yunanistan'da lise öğrencileri Türkiye’deki depremzedelere destek için seferber oldu. 

Antisas Lisesi’nde okuyan öğrenciler, hazırladıkları yardım kolilerine destek mesajları ekledi. 

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye destek mesajı - 1

Öğrencilerin Türkçe ve Yunanca yazdığı mesajlarda, “sadece aşk”, “biz seni düşünüyoruz”, “düşüncelerimiz sizinle”, “seni önemsiyoruz”, “cesaret insanoğlu”, “hepimiz insanız”, “geçmiş olsun komşular”, “biz düşman değiliz, dostuz” ve “merak etme her şey güzel olacak” ifadeleri yer aldı. 

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye'ye destek mesajı - 2

90 TONLUK GIDA YARDIMI 

Depremin ardından Türkiye'ye yardımları sürdüren Yunanistan, 90 ton gıdanın 4 uçakla Türkiye’ye ulaştırıldığını, 2 uçağın daha hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı.

YUNAN DEVLET KANALI BÜLTENİNİ TÜRKÇE ŞARKIYLA AÇTI

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