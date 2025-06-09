Yunan milletvekilinin evine gazlı saldırı: "Gürültü sağır ediciydi"

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi (ND) partisinden milletvekili Stratos Simopoulos'un Selanik'teki evi gazlı saldırının hedefi oldu.

Naftempoiriki gazetesine göre sabah saat 4 civarında binanın girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcılar patladı.

Binada hasar meydana geldiği bildirildi.

Simopoulos, patlamadan kaynaklı gürültünün sağır edici olduğunu belirterek, "Eğer o anda binaya giren ya da çıkan biri olsaydı yaralananlar olurdu” dedi.

Yunan milletvekili, "Mesele şu ki güçlü siyasi görüşlere sahip olduğunuzda ve bunları ifade ettiğinizde, bunları bilinen yabancılardan beklersiniz” diye ekledi ve hedef alınmasını, "üniversite güvenliği" gibi konularda ifade ettiği görüşlere bağladı.