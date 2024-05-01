Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

Yunanistan'da öğrenciler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek vermek amacıyla ABD’nin Atina'daki büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı.

Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

Yunanistan'daki Ruvikonas Öğrenci Grubu, kendilerine ait internet sayfasından yaptıkları duyuruda, 'in Filistin'e yönelik saldırılarının 200 günü aşkın süredir devam ettiğinin altını çizdi.

Duyuruda "Filistin'de 30 binin üzerinde sivilin terörist ülke İsrail tarafından, NATO ve ABD himayesi altında, Yunanistan da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de işbirliği ve göz yummasıyla, öldürülmesini tek bir kelime tanımlıyor: Soykırım" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlattığı Aspides misyonunu kapsamında, Yunanistan'ın, Silahlı Kuvvetlerine ait HYDRA isimli firkateyni Kızıldeniz'e göndermesinin de eleştirildiği duyuruda, tarihin hakkaniyetli yanının Filistin tarafı olduğu vurgusu yapıldı.

Duyuruda, "Vietnam Savaşı'na karşı 1968 hareketlerini hatırlatan, ABD'deki savaş karşıtı toplu öğrenci eylemlerine dayanışmamızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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