300 sandalyenin bulunduğu Yunanistan parlamentosunda, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören gensoru önergesi görüşüldü.
Üç güne yayılan ve 40 saat süren genel kurul sonundaki oylamada, önerge 127'ye karşı 153 oyla reddedildi.
Ana muhalefet partisi lideri Kiryakos Mitsotakis, anlaşamanın Yunan milli çıkarlarına karşı olduğunu öne sürerek parlamentoya Çipras hükümeti aleyhinde gensoru önergesi sunmuştu.
Yunanistan ve Makedon hükümetleri arasındaki anlaşma bugün iki ülke sınırında bulunan Prespa gölü kenarında imzalanacak.
Yunan parlamentosunda gensoru önergesine ret
NTV HaberDünya
Yunanistan parlamentosu ana muhalefetin Makedonya ile varılan "isim sorunu anlaşması" nedeniyle verdiği gensoru önergesini reddetti. Hükümet böylece Makedonya ile varılan anlaşma konusunda güven tazelemiş oldu.
300 sandalyenin bulunduğu Yunanistan parlamentosunda, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören gensoru önergesi görüşüldü.