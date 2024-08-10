Yunan polisi, kaçak İsrailli'yi tutukladı

İsrail'de soygun suçundan hüküm giymiş ve bombalı bir saldırı nedeniyle soruşturma altında olan 36 yaşındaki adam Yunan polisi tarafından tutuklandı.

Yunan polisi, kaçak İsrailli'yi tutukladı

Yunan polisi, 'de soygun suçundan hüküm giymiş ve bombalı bir saldırı nedeniyle soruşturma altında olan 36 yaşındaki bir kaçağı, İsrailli yetkililerin ihbarı üzerine uluslararası arama emriyle tutukladığını duyurdu.

Polisin yaptığı açıklamada, adamın İsrail tarafından soygun suçundan 25 ay hapis cezasını çekmek üzere arandığı belirtildi.

Ayrıca, "başka bir kişiye yönelik bombalı saldırı yoluyla cinayet girişimine karıştığı için" İsrail'de soruşturma altında olduğu belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre, 5 Ağustos'ta Interpol tarafından İsrail adına sanık hakkında bir "kırmızı bülten" çıkarıldığı konusunda uyarıldı. İhbarda sanığın sahte bir pasaportla seyahat ettiği belirtiliyordu.

Polis, bu kişinin 20 Temmuz'da sahte bir belge kullanarak 'a geldiğini tespit etti. Ayrıca 6 Ağustos'ta Atina'nın merkezindeki bir Yahudi sinagogunda bir restoranın dışında tutuklandığını bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre adam, tutuklanmasına karar veren Yunan savcıların karşısına çıktı.

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