Yunan spikerin yangında ölen göçmenlerle ilgili yorumu tepki çekti

YUNAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ



Efsyn gazetesi, Douvara’ın söylemine ilişkin yaptığı haberde, “ERT’de bir sunucu tarafından yapılan tüyler ürpertici, akıl almaz ve utanç verici haber, büyük bir kargaşaya ve yığınla tepkiye neden oldu” ifadelerine yer verildi.



Ingr internet haber sitesi konuya ilişkin yaptığı haberde, “ERT haber bülteninde yer alan düşüncesiz ve kabul edilemez atıf, tüm yaşamların eşit değerde olmadığını ima etmiştir” ifadelerini kullandı.



Mangesia News haber sitesi konuyu, “ERT'de bir sunucunun utanç verici açıklaması” başlığıyla haberleştirdi.



Yunanistan’da yangınlar 6. gününde Haberi Görüntüle SYRIZA BASIN SÖZCÜSÜ KALPAKİS: TÜYLER ÜRPERTİCİ



Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Basın Sözcüsü Stergios Kalpakis, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tüyler ürpertici cümle bugün öğle saatlerinde ERT haber bülteni sunucusu tarafından söylendi. Dadia ormanında ölen 18 kişi insan kaybı değil miydi? Söylenecek söz yok. Devlet televizyonunun yapması gereken en azından bu acı için doğrudan özür dilemektir. Hiçbir insan hayatı diğerlerinden daha az önemli değildir. Güç ve merhametin milliyeti yoktur. En azından ülke için bu kritik saatlerde insanlığımızı diri tutalım” dedi.