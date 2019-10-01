Yunanistan 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye gönderecek. Karar, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangının ardından alındı.



Hükümet tarafından yapılan açıklamada, bir önceki Çipras yönetiminin Türkiye'ye dört buçuk yıl içinde sadece bin 806 sığınmacı iadesi yaptığını bildirdi. Yeni Başbakan Kiryakos Miçotakis ise Ege Denizi'nde daha çok sahil güvenlik devriyesine başlayacaklarını, sığınmacı prosedürlerini gözden geçireceklerini belirtiyor.



Midilli'deki Morya kampında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti. Morya'nın kapasitesi 3 bin kişiyken, kampta 12 bin sığınmacının kaldığı bildiriliyor.



Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi de sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’ı eleştiren bir rapor hazırlamıştı.

