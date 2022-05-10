Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias, Yunanistan ile ABD arasındaki karşılıklı savunma iş birliği anlaşmasının ikinci protokolünün onaylanmasına ilişkin Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonunda şu ifadeleri kullandı:



"Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ufkumuzu açabilmemiz, algımızı büyütebilmemiz, bize güç vermek yerine, bizi zayıflatan korku sendromlarına tekrar dönmememiz için içeride güvenli hissetmemizi sağlayan bir araçtır. Yunanistan'ın, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının esiri olmaması ve Balkanlara açılması gerektiğine inanıyoruz."



Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu. Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." dedi.

ABD VE YUNANİSTAN, KARŞILIKLI SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

﻿Yunanistan ve ABD Ekim 2021’de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.