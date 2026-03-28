Yunanistan açıklarında 6 gün denizde kaldılar. Hayatını kaybeden 22 göçmen denize atıldı

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü yardım çağrısı yapan göçmen botuna Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) gemisinin müdahale ettiği belirtildi.



Bottaki 1'i kadın, 1 çocuk olmak üzere toplam 26 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. 21 Mart'ta Libya'nın Tobruk bölgesinden ayrılan teknede başlangıçta 48 kişinin bulunduğu, yolculuk sırasında yönünü kaybeden bottaki göçmenlerin 6 gün boyunca su ve yiyecek olmadan denizde sürüklendiği aktarıldı.



Kurtarılan kişilerin ifadelerine göre aç ve susuz kalan 22 göçmenin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerinin kaçakçılardan birinin emriyle denize atıldığı kaydedildi.



Göçmenler, Yunanistan'a ulaşım için 1 milyon Bangladeş rupisi, 10 bin ABD doları ve 12 bin Libya dinarı ödediklerini söyledi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 insan kaçakçısının tutuklandığı ifade edildi.