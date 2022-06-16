Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: Egemenliğimizi savunmamız gerekirse bir başımıza olacağız

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın "Batı'nın ileri karakolu" haline geldiğini öne sürdü. Çipras, "Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 17:08

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: Egemenliğimizi savunmamız gerekirse bir başımıza olacağız

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İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

"BATI'NIN İLERİ KARAKOLUNA DÖNÜŞTÜK"

Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, "(Yunanistan) Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" diye konuştu.

Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi. Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi.

"EKONOMİK SONUÇLARI OLUMSUZ OLACAK"

Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor." dedi.

Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın" diye konuştu.

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