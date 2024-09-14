Yunanistan ana muhalefeti Syriza'nın lideri Kasselakis, gece yarısı görevden alındı

Yunanistan'da ana muhalaefet sol parti Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis, parti sekretaryasının gece toplantısında görevden alındı. “Ben hala buradayım” açıklaması yapan muhalef lideri, destekçilerini öfke gösterilerinden kaçınmaya çağırdı.

Yunanistan ana muhalefeti Syriza'nın lideri Kasselakis, gece yarısı görevden alındı

'ın ana sol muhalefet partisi Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis görevden alındı. 

Yunan asıllı Amerikalı gemicilik yatırımcısı ve eski bankacının görevine, parti sekretaryasının perşembe gecesi geç saatlerde yaptığı toplantının ardından son verildiği açıklandı.

Cuma günü 36 yaşındaki Kasselakis, Syriza'nın genel merkezinden ayrıldı. Bu, ülkenin ilk açık eşcinsel parti lideri için inişli çıkışlı geçen 11 aylık görev süresinin sonu oldu.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Kasselakis'in parlamentodaki ofisine girmesinin bile yasaklandığı iddia edildi.

İki gün süren sert görüşmelerin ardından Syriza'nın merkez komitesi Kasselakis'in gensoru önergesiyle görevden alındığını ilan etti.

Karara itiraz eden Kasselakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben hala buradayım” yazdı. 

Muhalef lideri, destekçilerini öfke gösterilerinden kaçınmaya ve kendilerine hakim olmaya çağırdı. 

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