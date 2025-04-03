Yunanistan, Avrupa ordusuna katılacak ülkeleri tartışmak istiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ortak Avrupa savunması projesine katılacak üçüncü ülkelerin hangileri olacağının ciddiyetle tartışılmasından yana olduğunu kaydetti.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarını, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya getiren gayriresmi toplantıda basına açıklama yapan Dendias, Yunanistan'ın ortak Avrupa savunması fikrini desteklediğini vurguladı.



Dendias, "Öte yandan hangi üçüncü ülkelerin Avrupa projesine katılacağını ciddiyetle tartışmalıyız. Zira, katılım sağlayacak üçüncü ülkeler, AB ülkelerinin ilke ve değerlerine bağlılık göstermeli. AB üye devletlerini tehdit eden ülkeler, hiçbir şekilde Avrupa savunma yapısına dahil edilmemelidir" diye konuştu.

