Yunanistan "Avrupa'da istila operasyonu" diyerek tartışmalı tasarıyı kabul etti

Libya'dan yaşanan göç akını sonrası Atina hükümeti, tartışmalı tasarıyı kabul etti.

Hükümetin göçmen akınlarıyla başa çıkmak için sunduğu yasa değişikliği, Parlamento içinde ve dışında iki gün süren sert siyasi tartışmaların ardından 177 “evet”, 74 ‘hayır’ ve 42 “mevcut” oyla onaylandı.

Değişiklik Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla Yunanistan'a yasadışı yollardan gelenlerin iltica başvurularının 3 ay süreyle askıya alınmasını öngörüyor. Bu kişiler kayıt altına alınmaksızın geldikleri ülkeye geri gönderilecek. Göçmenler, biri Girit'te kurulacak olan özel gözaltı tesislerinde tutulacak.

Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, şu anda Kuzey Afrika ve Libya'da yaşananların Avrupa'ya yönelik bir "istila operasyonu" olduğunu savundu. Plevris ayrıca yasadışı göçmenlerin ülkede kalmasını suç haline getirecek bir yasa tasarısının sunulduğunu da duyurdu.

MİÇOTAKİS: "KESİNLİKLE GEREKLİ BİR KARAR"

Bugün Alman Bild gazetesine konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Kuzey Afrika'dan gelen göçmenlere yönelik iltica prosedürünün dondurulması konusunda “zor ama kesinlikle gerekli bir karar” alındığını söyledi.

Başbakan aynı zamanda “Yunanistan'ın Avrupa'ya açılan bir koridor olmadığını” vurgulayarak göçmen kaçakçılığı şebekelerine yanlış yorumlara mahal vermeyecek net bir mesaj vermekten söz etti, Avrupa'nın ortak bir tepki vermesi çağrısında bulundu.

Miçotakis, "Mevcut durum acil eylem gerektirmektedir. Bu sadece Yunanistan'ın değil, aynı zamanda Avrupa'nın da sorumluluğudur" diye ekledi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NE SÖYLÜYOR?

Hak savunucuları, sığınmanın temel bir insan hakkı olduğunu söylerek bu tasarıya karşı çıkıyor.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, “Sığınma aramak bir insan hakkıdır; insanların bunu yapmasını engellemek hem yasadışı hem de insanlık dışıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler göç ajansı da Batılı ülkelerin aynı anda hem sınırları sıkılaştırarak hem de kitlesel göç yaşayan ülkelere kalkınma yardımlarını azaltarak daha büyük istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, Associated Press'e verdiği demeçte, göçün nedenlerini ele almadan yalnızca sınırların uygulanmasına odaklanan bir yaklaşımın “dar görüşlü” olduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR) de sığınma hakkının uluslararası hukukta, Avrupa hukukunda ve ulusal hukukta yer alan temel bir insan hakkı olduğunu beliterek, bu hakkın, bir ülkeye nasıl ve nereden geldiğine bakılmaksızın herkes için geçerli olduğunu ifade ediyor.

