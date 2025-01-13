Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı yenileyecek: Yıl sonuna hazır olacak

Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı yenilemeye hazırlanıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamasında, 12,9 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek projeyle araç geçiş sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasının amaçlandığını belirtti.



Bahçeköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını vurgulayan Miçotakis, "Bu proje, araç geçişlerini hızlandırarak hem ticari taşımacılığı hem de turizmi önemli ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca Bahçeköy'den sonra, Çörekköy (Kastanies) ve diğer kara sınır kapılarımızda da benzer çalışmalar gerçekleştirilecek. Yıllar sonra ilk kez, tüm merkezi sınır kapılarında kapsamlı bir yenileme yapılacak" diye konuştu.



Projenin, gümrük kontrollerini daha etkili hale getireceğini aktaran Miçotakis, modernizasyonun ekonomik ve turistik anlamda Yunanistan'a ciddi katkılar sağlamasının beklendiğini kaydetti.

