Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 15 Temmuz'dan sonra kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Yunanistan Başbakanı Çipras, “Bir başka ülkenin liderine yargının vereceği kararlar hakkında vaatte bulunamazdım" dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Darbecilere kapımızın kapalı olduğunu, hoş karşılanmadıklarını söyledim. Erdoğan o telefon görüşmemizde, ne anladı bilmiyorum ancak askerlerin geri gönderileceğini vaat etmediğimi biliyorum” açıklamasını yaptı.
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan darbeci asker açıklaması
NTV HaberDünya
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi için söz vermediğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 15 Temmuz'dan sonra kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.