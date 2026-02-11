Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da

ZİYARETTEN NELER BEKLENİYOR?

Ziyaretin temel amacının, uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ilkesi doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi olduğu ifade ediliyor.

İki ülke arasında yıllardır çözüm bekleyen birçok konu mevcut. Bunların başında Ege ve silahsız statüdeki adalar yer alıyor.

Miçotakis'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kara sularımızı 12 mile çıkarma hakkı vazgeçilmez" açıklaması, Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Tüm bu başlıklar, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs'ta çözüm arayışları da iki liderin gündeminde olacak.