Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunan kurtarma ekibine teşekkür etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür ederek, çalışmalarının Türk ve Yunan halkları arasındaki dayanışma duygularını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunan kurtarma ekibine teşekkür etti

Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Elefsina'daki merkezini ziyaret eden Miçotakis, "Türkiye'deki son felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Miçotakis, arama kurtarma ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunan kurtarma ekibine teşekkür etti - 1

"Bu ortamda, bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda, iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum."

Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkati çeken Miçotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti.

Miçotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti.

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