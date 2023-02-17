Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunan kurtarma ekibine teşekkür etti

"Bu ortamda, bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda, iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum."



Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkati çeken Miçotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti.



Miçotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti.

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