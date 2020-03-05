Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in babası Türkiye'ye sığınmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Meclis grubu toplantısında, Yunanistan'ın mülteciler konusundaki tavrını eleştirmişti.

Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlara yapılan yardımın fotoğraflarını gösteren Erdoğan, “Yemek dağıtılanlardan birisi de belki Miçotakis’in (Yunanistan Başbakanı) büyükbabası, büyükannesidir” demişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Suriye'ye sığınan Yunan mültecileri ait fotoğraf, Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis'in de 70'li yıllarda Türkiye'ye sığındığını tekrar gündeme getirdi.

Konstantinos Miçotakis (1918-2017), Albaylar Cuntası (1967-1974) iktidara geldiğinde oğlu Kiriakos henüz 6 aylıkken Türkiye'ye kaçmıştı. 1990-1993 arasında başbakan olan Konstantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken, Türkiye'de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgular ve dönemin Dişişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatırdı. Yunan Başbakanı'nın babası, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra Paris'e gitmişti.

IRKÇILAR GÖÇMEN AVINDA

Göçmene gaddarca şiddet uygulayan yalnız güvenlik güçleri değil. Bölgede devriye gezen bazı silahlı siviller de sınırı geçen göçmenleri feci şekilde dövüp polise teslim ediyor. Yunan çiftçiler, olaya tanık olan CNN Greece'in muhabiri Kostas Pliakos'u hastanelik etti. Bazı haber sitelerinde, piyade ve av tüfekleri taşıyan 4-5 kişinin, 10 göçmeni durdurduklan ve yere yatırdıkları görüntüler yayınlandı.



ERDOĞAN'DAN ATİNA'YA NAZİ GÖNDERMESİ