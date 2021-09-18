Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç konusunda açıklama yaptı.



Reuters Haber Ajansı'na konuşan Miçotakis, kontrolsüz göçü önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Avrupa Birliği'nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkacağına dair tutarlı bir politikasının olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ağustos sonlarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Miçotakis, "Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri, ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" dedi.

Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği'nin sorunun çözümüne yardımcı olması için Türkiye'yi desteklemesinin "mantıklı" olduğunu söyledi.