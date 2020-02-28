Yunanistan Başbakanı'ndan kaçak göçmen açıklaması: Suriye'de yaşananlardan biz sorumlu değiliz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suriye'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını, ülkesinin başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 18:53

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter mesajında, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.”

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan’ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye gelen yaklaşık 300 kaçak göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

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