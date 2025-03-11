Yunanistan basını grevde: Yarın gazeteler çıkmayacak!

Yunanistan'da basın mensuplarının toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışı 1 günlüğüne durduruldu.



Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.



Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.



Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.