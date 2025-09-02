Yunanistan basını yazdı: "Türkiye'nin savunması Atina'nın baş ağrısı"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonu, Türkiye'nin büyüyen savunma endüstrisini manşete taşıdı.

Gazete, "Türkiye'nin silahlanma patlaması Yunanistan'ın baş ağrısı" başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye'nin süratle büyüyen savunma endüstrisinin, Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik olarak zorluk yaratırken, Atina'nin kendi ihmal edilmiş savunma sektörünü yeniden canlandırma çabalarını öne çıkardığı belirtildi.

"Güçlü ve kendi kendine yeten Türk silah endüstrisi yabancı silah ithalatına bağımlıkıktan kurtardı ve bir çatışma durumunda NATO müttefiklerinin olası ambargolarına karşı koyabilmesini sağladı" ifadelerine yer verilen haberde, "Buna karşılık Yunanistan, cephane konusunda bile kendine yeterlilikten uzak ve kırılgan durumda" denildi.

EN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

Kathimerini, Atina için daha büyük endişe kaynağının, Türkiye'nin savunma kapasitesini Avrupa güçleriyle ilişkilerini güçlendirmek için kullanma becerisi olduğuna dikkat çekti. İspanya ve İtalya'nın hali hazırda Ankara ile savunma iş birliğini genişlettiğini belirten Yunanistan gazetesi, onları diğer Avrupa ülkelerinin takip etmesinin beklendiğini yazdı.

Haberin devamında, "Baykar tarafından geliştirilen drone'lar dahil Türk savunma ürünleri, küresel jeopolitik karmaşa içinde Avrupalı ortaklara çekici bir alternatif sunuyor. Yunan diplomatlar Brüksel ve diğer başlıca Avrupa başkentlerinde defalarca bu zorlukla karşılaştı" denildi.

"YERLİ ÜRETİM İÇİN BİR ŞEY YAPILMADI"

Yunanistan'ın ise birkaç istisna dışında, yıllarca süren kemer sıkma politikalarının sonucunda savunma sanayisinin gerilemesine tanık olduğu ifade edildi. Son zamanlarda yapılan yatırımların, gelişmiş savaş uçakları, fırkateynler ve İsrail silah sistemleri aracılığıyla caydırıcılığı güçlendirmiş olsa da yerli üretimi canlandırmak için pek bir şey yapmadığı kaydedildi.

Kathimerini gazetesi, haberine şu ifadelerle devam etti: "Cesaret verici adımlar arasında, büyük projelerden yoksun olsalar da Yunan tersanelerinin, özellikle Skaramangas'ın yeniden açılması ve savunma girişimleriyle girişimcileri bir araya getirmek için Yunan Savunma İnovasyon Merkezi'nin kurulması sayılabilir. Ayrıca, tedarik bütçelerinin yüzde 25'inin Yunan savunma sektörüne ayrılmasını zorunlu kılan mevzuat, etkili bir şekilde uygulanırsa yerel sanayiyi güçlendirebilir."

"TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDI"

Bu çabalara rağmen Yunanistan'ın savunma sanayisinin artık hem diplomatik bir araç hem de Avrupalı savunma şirketleri için rekabetçi bir ortak olarak hizmet eden Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ettiği belirtildi ve "Atina için bölgesel gerilimler devam ederken, yerli kapasitelerin yeniden inşası acil bir öncelik olmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

