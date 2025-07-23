Yunanistan da orman yangınlarıyla boğuşuyor

Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangını yerleşim birimlerine sıçradı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Korinthias'a bağlı Feneo bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

KÖYLER BOŞALTILDI

Kısa sürede yayılan alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine Lafka, Karteri, Drosopigi, Kionia, Stimfalia ve Masitza köyleri tahliye edildi.



Korinthos Bölge Vali Yardımcısı Anastasios Gölis, yangının ulaşımın zor olduğu ormanlık alanda çıkması sebebiyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığını ifade etti.



Yangında bazı evler ve tarım alanları zarar gördü.



2 İŞÇİ GÖZALTINDA

Bölgede akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan partinin hazırlıkları için çalışan 2 işçi, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

RİSK DEVAM EDİYOR

Pazar gününe kadar çöl sıcaklarının yaşanacağı Yunanistan'da Kardiça, Trikala ve Aspropirgos bölgelerinde de gün içinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.



Yunanistan itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada yarın Mora Yarımadası ve İyon Adaları başta olmak üzere ülkedeki yangın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.



BALKANLAR YANIYOR

Kuzey Makedonya'da da son 1.5 günde açık alanda çıkan 38 yangından 6'sının aktif olduğu, 5'inin kontrol altına alındığını, 27'sinin söndürüldüğü bildirdi.

Arnavutluk’ta ise son 24 saatte 21 orman yangını meydana geldi.

Hırvatistan ve Sırbistan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.



