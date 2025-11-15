Yunanistan, Dedeağaç'ta askeri tatbikat yaptı

Yunanistan ordusu, Dedeağaç yakınlarında asker tatbikat yaptı. Tatbikat, yeni teknolojileri hızlandırmaya yönelik NATO çapındaki hamlenin bir parçası.

ABD, Fransa, Bulgaristan, Ermenistan ve Türkiye’den askeri yetkililer tatbikatı yerinde izledi.

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan yapımı insansız hava araçlarının kullanıldığı tatbikatla ülkesinin "yeni bir çağa" girdiğini söyledi.

25 MİLYAR EURO'LUK SAVUNMA MODERNİZASYONU

Atina yönetimi için dronelar, uzun süren kemer sıkma politikalarının ardından yapılan 25 milyar euro'luk savunma modernizasyonunun bir parçası.

Tatbikat kapsamında 30’dan fazla Yunan şirketi de ürettiği drone'ları ve son model teknolojileri sergiledi.

Fuarda, sağlık desteği sağlamak üzere tasarlanan robot bir köpek de ilgi çekti.