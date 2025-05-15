Yunanistan depreme hazırlanıyor: Santorini'de yeni tedbirler

Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda şubat-mart aylarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle olası bir depreme karşı sivil koruma tedbirlerini yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Yunanistan resmi gazetesinde yayımlanan ve bakanlıkların ortak kararıyla belirlenen tedbirler, 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

HEM YEREL SAKİNLER HEM TURİSTLER KORUNACAK



Hem Ada sakinlerini hem de Ada'yı ziyaret edecek turistleri korumayı amaçlayan tedbirler, kalabalık toplanmaları engellemeyi hedefliyor.



Bu çerçevede, limanlarda feribotlara araç giriş çıkışlarının düzenlenmesi, limanda bazı alanların acil durum alanı olarak boş bırakılması, olası bir depremde heyelan tehlikesi bulunan bölgelere geçişlerin yasaklanması öngörülüyor.

SANTORİNİ'Yİ SARSAN DEPREMLER



Santorini ve çevresindeki adalarda, şubat ve mart aylarında haftalar süren sismik hareketlilik yaşanmış, bir süreliğine bölgede okullarda eğitime ara verilmiş, olağanüstü hal ilan edilmişti.

