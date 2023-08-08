Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutluyum

İki ülke arasında "büyük anlaşmazlığın", Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının çizilmesi ve kıta sahanlığı olduğunu belirten Gerapetritis, "politik diyaloğumuzu ilerletebileceğimizden umutluyum." diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 11 TEMMUZ'DA MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 11 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.



Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetmişti.



Miçotakis, ayrıca Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını açıklamıştı.

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