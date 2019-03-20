Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ziyarette Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.