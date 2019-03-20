Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği belirtildi.
Açıklamada söz konusu ziyarette Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Türkiye'ye gelecek
Anadolu AjansıDünya
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği belirtildi.