Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır." denildi.



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