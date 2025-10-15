Yunanistan engel oluyor iddiası: AB,  Türkiye'nin SAFE'ye katılımını değerlendiriyor

Thomas Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin SAFE'ye dahil edilmesini istediğini ve bu konuda Almanya'dan Atina'ya baskı yapmasının beklendiğine dair iddiaları yanıtladı.

Türkiye'nin SAFE'ye dahil olması için AB Komisyonunun AB Konseyi'ne tavsiyede bulunması gerektiğini belirten Regnier, "Konsey bu tavsiye kararını onaylarsa, Türkiye'yi SAFE programımıza dahil etmek için ikili müzakerelere başlayabiliriz. Şu anda durum böyle değil" dedi.



GÜNEY KORE'DEN TALEP GELDİ



Regnier, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore'den de SAFE'ye dahil olma talebi aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini kaydetti.



Sözlerinin sonunda üçüncü ülkelerin, AB üyesi ülkeler veya Birliğin "çıkarlarına aykırı davranmasına karşı bazı önlemler" aldıklarını ifade eden Regnier, "Dolayısıyla, Türkiye ile herhangi bir bağlantı kurmadan genel bir yorum yapıyorum. Her zaman üye devletlerimizin endişelerini son derece ciddiye alacağız" diye konuştu.



SAFE MEKANİZMASI NEDİR?

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı savunmada 2030 hedeflerinin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.



AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.



Kalan yüzde 35'i ise Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında olduğu kategoriden gelebilecek.



