Yunanistan hangi ülkeleri kabul edecek?

Son günlerde yeni vaka sayısı tek basamaklı rakamlara inen Yunanistan’da turizm sektörü çalışanları başta olmak üzere halk yurt dışından gelecek turistlerle birlikte vaka sayısının artmasından endişe ediyor.

Uzmanlar ikinci dalganın yaz ortasında gelebileceğini söylerken virüsün ulaşımın zor ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu adalarda yayılma ihtimalinden de endişe ediyor.



15 Haziran’dan itibaren hangi ülkelerden ziyaretçi kabul edileceği kesinlik kazanmamış olmakla birlikte Turizm Bakanı Haris Theoharis ve Sivil Savunmadan Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ilgili listenin uzmanların önerileri doğrultusunda oluşturulacağını vurguluyor.



TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMIYOR



MEGA TV’nin haberine göre İsrail, Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Avusturya, Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti ilk etapta ziyaretçi kabul edilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ise bu listede yer almıyor. Diğer ülkelerin epidemiyolojik verileri haftalık bazda düzenli olarak takip edilerek verilerdeki gidişatın iyi olması halinde bu ülkelere uygulanan yasakların da aşamalı olarak kalkması hedefleniyor.



Yunanistan’da bugüne dek yurt dışından yapılan girişlerde test ve karantina uygulaması yapılırken, 13 Mart’tan bu yana yurt dışından Yunanistan’a yapılan toplam 21 uçuştaki 2 bin 236 yolcudan sadece birinin corona virüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılıyor.



Adalar ve oteller için de virüsle mücadelede alınacak tedbirleri ve virüs belirlenmesi halinde atılacak adımları içeren sağlık protokolü hazırlanıyor. Adalarda COVID-19 taşıdığı tespit edilen hastaların iki saatten kısa bir süre içerisinde anakarada daha kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastanelere sevk edilmesi amaçlanıyor.