Yunanistan hazırlanıyor: Santorini'ye "kaçış limanı" inşa ediliyor!

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, turizm adası Santorini'de daha büyük bir deprem olması durumunda insanların güvenli bir şekilde kaçmasını kolaylaştırmak için bir tahliye limanı kurulacağını açıkladı.



Ege Denizi'nde volkanik bir ada olan Santorini, ocak ayının sonundan bu yana on binlerce hafif depremle sarsıldı. Binlerce insan adadan kaçtı ve yetkililer inşaat faaliyetlerini yasakladı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SİSMİK AKTİVİTE



Büyük bir hasar bildirilmedi ancak bilim insanları sismik aktivitenin Yunanistan gibi depreme eğilimli bir ülke için bile benzeri görülmemiş olduğunu söyledi.



Reuters'ın bildirdiğine göre, sarp bir yamacın eteğindeki ana feribot limanı ve Santorini'deki bazı bölgeler zayıf halkalar olarak belirlendi.

"KAÇIŞ LİMANI KURULUYOR"



Kikilias, yeni bir liman altyapısı kurulana kadar Yunanistan'ın yolcu feribotlarının güvenli bir şekilde yanaşması için bir tahliye limanı inşa edileceğini aktararak, "Hazırlanmakta olan yeni limanla birlikte, yolcu feribotlarının acil durumlarda yanaşabileceği bir kaçış limanı kurulması kararı alındı." dedi.

SANTORİNİ'DE VOLKANİK HAREKETLİLİK



Santorini adası, tarihin en büyük volkanik patlamalarından birinin ardından, M.Ö. 1600 civarında, şu anki şeklini aldı. Sismologlar, hareket eden tektonik plakaların ve magmanın sonucu olan son sismik aktivitenin adanın yeraltı katmanlarını yukarı doğru ittiğini söylüyor.



Kikilias, Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kaymasının da uzmanlarca takip edildiğini vurguladı.