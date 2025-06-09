Yunanistan, Hindistan'dan "savaş verilerini" istedi

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin SCALP ve HAMMER füzeleriyle donatılmış Rafale savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği geniş çaplı "Sindoor Operasyonu"nun ardından, Yunanistan'ın Hindistan'dan operasyonel verileri istediği öğrenildi.



Hindistan kaynaklarına göre, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Operasyon Sindoor sırasında kullanılan taktikler ve operasyonel detaylara erişim sağlamak için perde arkasında girişimlerde bulundu. Bu girişimin amacı, eğitim senaryolarını geliştirmek ve Yunan pilotlarını gerçek dünyadaki çatışma koşullarıyla yakından tanıştırmak.



Yunanistan'ın, savaş uçaklarıyla özellikle Ege Denizi'nde Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik provokasyonları sıkça yaşanıyor.