Yunanistan ile ABD arasında uzun vadeli LNG anlaşması

Anlaşma, DEPA ile ABD merkezli Venture Global şirketi arasında, Yunan enerji firması Aktor’un da yer aldığı bir ortak girişim aracılığıyla yürütülecek. DEPA, ilerleyen yıllarda ithalat miktarının 2 milyar metreküpe kadar çıkarılabileceğini açıkladı.

Bu hamle, Avrupa Birliği’nin 2027 itibarıyla Rus LNG’sini yasaklama kararının ardından geldi. AB, Temmuz ayında Trump yönetimiyle imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında, önümüzdeki üç yıl boyunca ABD’den yıllık 250 milyar dolarlık petrol, LNG ve nükleer teknoloji alımı taahhüdünde bulunmuştu.

“AMERİKAN ENERJİSİNİN AVRUPA'YA GİRİŞ KAPISI”

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Atina’daki enerji konferansında yaptığı açıklamada, “Yunanistan artık Rusya’nın enerji ağına bağımlı bir ülke değil, Amerikan enerjisinin Avrupa’ya giriş kapısıdır” dedi.

Yunanistan, 2020’den bu yana doğal gaz ithalatını üç katına çıkardı ve Transbalkan boru hattını yeniden devreye alarak ABD LNG’sini Bulgaristan üzerinden Ukrayna’ya taşımayı hedefliyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Rus gazına getirilen AB yasağının “Güneydoğu Avrupa’nın enerji haritasını yeniden şekillendirmek için büyük bir fırsat” olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Romanya da 2030–2050 döneminde söz konusu Yunan-Amerikan ortak girişiminden 3,7 milyar metreküpe kadar LNG satın almakla ilgilendiklerini bildirdi.

Ayrıca Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna’nın gaz iletim operatörleri, Transbalkan hattı üzerinden Ukrayna’ya gaz taşınma kapasitesinin 2026 Nisan’ına kadar artırılması için düzenleyicilere ortak bir mektup sundu.