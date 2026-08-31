Yunanistan ile İsrail arasında 3,5 milyar dolarlık hava savunma anlaşması

Yunanistan , hava sahasını güçlendirme planları kapsamında İsrail 'den yaklaşık 3 milyar euro (3,5 milyar dolar) tutarında hava savunma sistemi tedarik etmek üzere anlaşma imzalıyor.

İki güvenlik kaynağının Reuters ajansına aktardığı göre, kısa, orta ve uzun menzilli gelişmiş füze sistemlerini kapsayan tedarik paketine Yunanistan Güvenlik Konseyi geçen ayın sonlarında ön onay vermişti.

Söz konusu kaynaklardan biri, sürecin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yunan yetkililer bugün Tel Aviv'de İsrail'in SIBAT (İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği Dairesi) ve MAFAT (Savunma Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı) birimleriyle üç farklı füze ve radar sistemi için yaklaşık 3 milyar euro değerinde dört anlaşma imzalayacak."

Yetkili ayrıca, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen bir savunma sistemi için de taraflar arasında ayrı bir anlaşma yapılacağını kaydetti.

2036 YILINA KADAR 28 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA PROGRAMI

Atina yönetimi; füze, savaş uçağı ve İHA tehditlerine karşı "Aşil Kalkanı" adı verilen çok katmanlı bir savunma kubbesi kurmayı hedefliyor.

Ülke bu kapsamda, ABD'den 40 adede kadar F-35 savaş uçağı ile Fransa ve İtalya'dan yeni fırkateynler satın almayı da içeren geniş kapsamlı modernizasyon hamlesi için 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planlıyor.

Hava sahasını halihazırda ABD menşeli Patriot, Rus yapımı S-300 ve çeşitli kısa menzilli sistemlerle koruyan Yunanistan, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 3,5'ini savunma bütçesine ayırıyor.

Söz konusu oran, Türkiye ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle pek çok NATO müttefikinin ayırdığı payın üzerinde yer alıyor.

Siyasi ve ekonomik alanda güçlü ilişkilere sahip olan Yunanistan ile İsrail, Yunanistan topraklarında ortak bir hava eğitim merkezi işletiyor.

Düzenli olarak her yıl ortak askerî tatbikatlar gerçekleştiren iki ülke, siber güvenlik ve İHA savunma sistemleri alanlarında da işbirliğini sürdürüyor.

Atina, geçen yıl da yaklaşık 650 milyon euro karşılığında İsrail üretimi 36 adet roket topçu sistemi satın almıştı.